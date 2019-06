Onore, 78enne perde la vita mentre taglia le piante

Tragedia a Onore dove un uomo di 78 anni è morto precipitando per oltre 40 metri. L’uomo si era recato sul posto per tagliare delle piante quando, nonostante le corde di sicurezza, è caduto per motivi ancora da accertare. La vittima si chiamava Costante Ferrari, 78enne originario di Castione della Presolana. Secondo i primi accertamenti l’anziano si sarebbe recato nella zona del Villaggio Brugai, una frazione di Onore, comune della Valle Seriana, nella mattinata di ieri 26 giugno, per tagliare delle piante.

Non era la prima volta che faceva un simile lavoro, ma ieri qualcosa è andato storto e Ferrari è precipitato per diversi metri, morendo probabilmente sul colpo. Non vedendolo rientrare a casa per mezzogiorno, i familiari si sono immediatamente recati sul luogo e, dopo aver ritrovato abbandonata tutta l’attrezzatura usata dal pensionato, hanno deciso di allertare i soccorsi. Essendo la zona interessata molto boscosa e difficile da raggiungere, è dovuto intervenire anche l’elisoccorso di Bergamo, oltre alla Croce Blu di Gromo, gli uomini del Soccorso Alpino di Clusone, i Carabinieri di Ponte Nossa e il nucleo Speleo alpino fluviale dei Vigili del fuoco.

Il corpo di Ferrari è stato ritrovato ormai senza vita sul fondo di una valletta. I soccorritori hanno solo potuto dare inizio alle operazioni per recuperare il cadavere. Sono aperte le indagini per capire cosa abbia causato il volo e la conseguente morte del 78enne.