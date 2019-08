Open Arms torna alla carica: "Italia o Malta, fate sbarcare 120 migranti"

Ci risiamo: un'altra ong rischia di scatenare l'ennesimo periodo di tensione politica. La Proactiva Open Arms si è rivolta all'Unione Europea, a cui ha chiesto di mettere in atto tutte le azioni diplomatiche per raggiungere un accordo. I 121 migranti tratti in salvo sono bloccati in mezzo al mare da 5 giorni e la nave continua a navigare ad una trentina di miglia da Lampedusa in acque internazionali.

Oscar Camps, fondatore dell'Ong catalana, ha dichiarato: " Che Italia, Malta o la stessa Unione si mettano a lavoro e trovino una soluzione. È incredibile che l'Europa non tenga conto della situazione, che i diritti di queste persone siano calpestati e continuino a lasciarci alla deriva ". Camps ha inoltre fatto sapere che le condizioni a bordo del mezzo sarebbero critiche: " Abbiamo già avuto qualche piccola crisi. Tutti hanno bisogno di assistenza psicologica e medica immediata ".

Il decreto sicurezza bis è legge.

Difficile trovare le parole per spiegare alle persone a bordo che averle salvate ha un prezzo.

Un milione di euro.

Malta nega l'approdo

L'Italia ha già firmato il divieto d'ingresso. Malta invece ha negato l'approdo dopo aver offerto l'accoglienza alle 40 persone della Alan Kurdi.

Nel frattempo la comunità autonoma dell'Estremadura, nel sudovest della Spagna, ha annunciato la propria disponibilità ad accogliere parte dei migranti tratti in salvo: al momento ne sarebbero 10, ma José Ángel Calle ha fatto sapere che il numero " potrebbe essere ampliato nei giorni successivi ". Il direttore generale dell'Agenzia per la Cooperazione allo sviluppo della comunità auspica in una " suddivisione regolata " per far sì che il fenomeno migratorio " non continui ad essere una sfida per i paesi del sud ed esista una giusta corresponsabilità di tutti ".