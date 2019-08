Open Arms, sbarcano in nove Ma l'Ong insulta: "Crudeli..."

La Open Arms per ora resta a largo di Lampedusa. Dopo la sentenza del tar che ha accolto il ricorso dell'ong, la nave è entrata in acque italiane. Ma su questo caso il governo è andato letteralmente in frantumi. La Trenta e Toninelli non hanno firmato il nuovo divieto preparato dal Viminale e Conte ha scritto a Salvini chidendogli di fatto di far sbarcare i migranti e accusandolo di "slealtà". Il vicepremier ha però tirato dritto affermando che i porti italiani restano chiusi alle Ong. Ma in serata già nove migranti sono sbarcati. Un'imbarcazione della Guardia di finanza ha trasbordato nove persone dalla Open Arms per farle sbarcare a Lampedusa.

Si tratta di cinque migranti in condizioni critiche di salute e di quattro familiari. La nave della Ong intanto, come detto, resta a largo di Lampedusa in attesa di sviluppi. Ma Open Arms adesso va in pressing su Conte e sul governo chiedendo su Twitter e su tutti i social lo sbarco immediato per tutti i 150 migranti a bordo: " Cinque evacuazioni urgenti in 14 giorni. Cosa aspettano ad autorizzare sbarco di tutte le persone a bordo, che l'emergenza medica diventi insostenibile? Quanta crudeltà. #unportosicurosubito ". Bisogna capire quali saranno adesso le nuove mosse del governo. Va detto che il caso Open Arms si intreccia pericolosamente con la crisi di governo. Pd e 5s già flirtano proprio sotto l'arco dell'accoglienza. Martedì il redde rationem in Parlamento tra Lega e Conte. La partita si gioca dentro il Palazzo e tra le acque di Lampedusa.