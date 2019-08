Open Arms, si muovono i pm: "Favorisce arrivo dei clandestini"

Sul caso Open Arms adesso si muove la procura di Agrigento. Come già accaduto in precdenza per altri casi, dopo lo sbraco di tre migranti con prblemi di salute a Lampedusa, la procura ha aperto un fascicolo contro ignoti per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’indagine, che al momento non ha come oggetto l’attività dell’equipaggio della Ong, è finalizzata a individuare gli scafisti. I migranti sbarcati dalla nave, per ragioni mediche, saranno interrogati dalla squadra mobile. Intanto la Open Arms continua a restare a largo dell'isola sicliana a limite delle acque territoriali italiane. Dopo Richard Gere, l'equipaggio della nave dell'ong spagnola ha ricevuto anche il sostegno di Antonio Banderas. L’attore e regista ha parlato della la situazione di stallo della Open Arms durante una conferenza stampa. Secondo i media spagnoli, che hanno seguito Banderas durante la presentazione di un film nella quale l’attore voluto parlare anche del clima che si è creato attorno alle ong spiegando che ciò ha " molto a che fare con quello che sta succedendo nel mondo dove, per esempio, a capo degli Stati Uniti c’è un signore che vuole erigere un muro ".

Per Banderas " esistono soluzioni possibili al tema nord-sud ma richiedono un’enormità di fondi e di anni, probabilmente decenni, perché la comunità internazionale pianifichi un piano Marshall per l’Africa, per esempio ". Insomma il mondo del cinema si sta mobilitando per entrare nel dibattito sull'immigrazione. La risposta che però ha dato in questo senso il ministro degli Interni, Matteo Salvini a Richard Gere, molto probabilmente vale anche per Banderas: " Richard Gere mettesse a disposizione le sue ville, risolveremmo i problemi di qualche siciliano. Prendere lezioni da questi fenomeni ultramilionari che arrivano da oltreoceano a spiegano agli italiani cosa devono fare con i soldi sono imbarazzanti ". Insomma lo scontro attorno alla nave ong che attende da dieci giorni l'indicazione di un porto sicuro per lo sbarco comincia a farsi pesante. Le ong cercano sponde nel mondo dello spettacolo dato che sul fronte politico anche l'accogliente Sanchez non ha ancora aperto i porti spagnoli alla Open Arms.