Operaio muore schiacciato sotto il trattore nell'Imperiese

Stava effettuando una banalissima retromarcia in campagna, a bordo del proprio trattore, quando per cause in fase di accertamento, forse per via di una cunetta sul terreno o una distrazione, il trattore si è ribaltato e lui è morto schiacciato.

E’ una disgrazia quella si è consumata stamani, in un agriturismo frantoiano di Dolcedo, nell’immediato entroterra di Imperia, dove ha perso la vita un operaio di 41 anni, Claudio Holzer, originario di Trento, ma da tempo abitante nel Ponente.

Stando ai primi accertamenti, sembra che l’uomo stesse lavorando su una fascia - i classici terrazzamenti liguri con cui vengono suddivise le ripide colline - quando ha azionato la retromarcia. Pochi istanti dopo, il mezzo si è inclinato su un fianco cappottandosi. Il trattore è finito sotto strada e Claudio è stato inesorabilmente travolto.

Ha provato a mettersi in salvo, ma il suo corpo è stato trascinato sotto il pesante mezzo, senza alcuna via di scampo. A nulla, tra l’altro, sono serviti i ripetuti tentativi da parte del personale sanitario del 118 di rianimare l’uomo. Sul posto sono anche intervenuti i vigili del fuoco per liberare il corpo dal mezzo agricolo. Indagini sono in corso anche per verificare il rispetto delle misure di sicurezza.