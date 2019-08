La diocesi spinge i grillini: "Non votate il dl Sicurezza"

È la vigilia di una votazione spartiacque per il tema sicurezza. Navigando sul web, ci si imbatte negli appelli di chi vuole che le maglie, piuttosto che ristrette di nuovo, magari vengano allargate. La diocesi di Cerreto Sannita, Telese e Sant'Agata de Gotti non fa eccezione: sul sito ufficiale è comparso un appello sottoscritto da 39 realtà operanti nel beneventano.

Lì, dove i latini decisero di dedicare una città ai buoni auspici, la fortuna l'ha fatta il MoVimento 5 Stelle, che a marzo del 2018 ha eletto due persone a Palazzo Madama: Sabrina Ricciardi e Danila De Lucia. Non fanno parte dei parlamentari titubanti sul dl che verrà discusso domani. Sei "No" introducono l'argomentare dei cattolici sanniti: "Per questi motivi - aggiungono subito dopo - non possiamo restare in silenzio e vogliamo rivolgerci direttamente ai senatori della nostra Repubblica Italiana, chiedendo alla loro coscienza di non convertire in legge un decreto che criminalizza chi effettua opera di ricerca e salvataggio in mare". Se c'è una difesa di certo volontariato non governativo è questa. Gli interlocutori possibili sono 315. I senatori espressione del territorio di competenza diocesana tre: Sandra Lonardo fa parte di Forza Italia, che ha presentanto emendamenti. "Restiamo umani", la sigla finale dei pezzi di Vittorio Arrigoni, viene utilizzata anche in questo caso: "Ne abbiamo la responsabilità e la corresponsabilità".