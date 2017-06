Ora per i sikh arriva il kirpan legale

Risolto il problema dei sikh. Potranno girare per le strade con il loro il kirpan, il pugnale sacro che costituisce uno dei cinque simboli della loro religione, senza violare la sentenza della Cassazione.

L’ideatore è Roberto Rossi, di 44 anni, un ex poliziotto di Cremona, ora in pensione dal 2014 per motivi di salute dopo 23 anni di servizio, ha progettato un kirpan legale inoffensivo che rispetta la normativa in materia di armi. Portare il kirpan nella cintola dell’abito, per i sikh, vuol dire schierarsi a protezione dei deboli. Secondo la loro fede, infatti, il coltello non può essere usato per scatti d’ira o gesti aggressivi.