Ora il Papa commissaria gli "Araldi del Vangelo"

Il Papa della Chiesa cattolica ha avallato il commissariamento degli "Araldi del Vangelo", ossia di un'associazione internazionale di diritto pontificio, che opera soprattutto in Sud America, in Colombia ma soprattutto in Brasile.

Per semplificare, trattasi di una famiglia religiosa che viene associata alla destra ecclesiastica. Gli Araldi del Vangelo sono anche vicini a un'altra associazione, Tradizione Famiglia e Proprietà, ma, secondo quanto ci risulta, sono più impegnati nell'agone spiriturale che in quello politico. Non siamo nel campo della battaglia ideologica, insomma. Di certo gli Araldi del Vangelo non sono fautori della teologia della liberazione. In ogni caso, la Sala Stampa della Santa Sede, stando pure a quanto riportato da IlSismografo, ha fatto sapere di come il provvedimento sia seguito a una visita apostolica. Una di quelle in cui viene valutato lo stato delle cose. Sono state elencate una serie di motivazioni che hanno fatto sì che questa disposizione venisse emessa: si va dallo "stile di governo" del gruppo, passando per la "gestione delle opere" e per il "reperimento delle risorse", più altre cause che sono state considerate valide per l'adozione di un commissariamento. Anche le ulteriori ragioni possono essere apprese sulla fonte sopracitata.

L'elenco dei gruppi tradizionalisti commissariati durante questo pontificato si allunga. Il caso dei Frati Francescani dell'Immacolata è quello di cui si è parlato in maniera più frequente. Il prossimo 5 ottobre, nei pressi di piazza di San Pietro, avrà luogo una preghiera pubblica. Tra i punti elencati per l'iniziativa, quelli che costituiscono la base fondante dell'iniziativa comunitaria e che possono essere rintracciati nel manifesto ufficiale dell'evento, c'è anche la questione dei commissariamenti. Il "fronte tradizionale" - così come viene chiamato - rilancia. Comunque sia, sarà il cardinale Raymundo Damasceno Assis ad occuparsi adesso degli Araldi. Una curiosità: nel corso degli anni passati, questa famiglia religiosa era stata ricevuta dal papa emerito Benedetto XVI.