Ora vietano Mozart in Chiesa, ma fanno cantare un trans

Wolfgagn Amadeus Mozart, che Ratzinger usava citare tra i grandi in grado arricchire la liturgia cristiano-cattolica, non ha più dimora in chiesa, mentre Conchita Wurst sì.

Il primo è, in qualche modo, un simbolo della tradizione occidentale. La seconda, invece, la rappresentazione di quello che i cattolici tradizionalisti contestano. Eppure, la musica del primo non ha risuonerà dopodomani - presso la Basilica di Santa Croce a Firenze -, mentre quella della seconda è già stata ascoltata a Vienna, durante una kermesse intitolata "Il desiderio degli angeli", che è stata avallata dal cardinale ed arcivescovo austriaco Christoph Schonborn. Un ecclesiastico dato per papabile allo scorso Conclave - quello che ha eletto Bergoglio - in quanto "ratzingeriano", che si è però distinto nel corso di questi sei anni e mezzo per l'assunzione di posizioni progressiste. Si dice che abbia anche benedetto almeno una coppia omosessuale. Il che, stando alla dottrina, non è proprio scontato.

Stando a quanto riportato dall'edizione odierna di Libero, il fatto che le opere di Mozart siano state scartate dipende per lo più da motivazioni d'opportunità: padre Paolo Bocci preferirebbe qualcosa di meno solenne. Perché il Natale, in fin dei conti, racconta di una nascita, di un'attesa e di una speranza. Conchita Wurst, transessuale ed attivista Lgbt, è invece un'artista che certi emisferi ecclesiastici non ricusano affatto. Secondo quanto si legge su Lifesite News, infatti, è possibile raccontare di come Schonborn abbia dato il suo assenso alla terza edizione di una manifestazione di quel tipo: "Questa è la terza volta - si legge - che l'arcivescovo di Vienna ha permesso all'associazione "LIFE +" di usare la cattedrale come sede del concerto di beneficenza della Giornata mondiale contro l'AIDS che si terrà sabato 30 novembre". Vienna non è Firenze, ma la discontinuità tra le due scelte sta facendo storcere il naso a molti. Perché il "no" a Mozart sembra poter essere ascritto all'ennesimo rifiuto di assecondare la tradizione. Il "sì" alla Wurst, d'altro canto, è per i tradizionalisti l'ennesimo sì ad un nuovo modo di interpretare teologicamente il cristianesimo.