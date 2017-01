A Orbetello "una piazza per l'eroe Italo Balbo" L'Anpi non ci sta: "Sarebbe oltraggioso"

Italo Balbo, trasvolatore ed eroe nazionale. Si ma anche politico fascista. E questo all'Anpi non va bene. Non merita di avere una piazza a suo nome. " Sarebbe un oltraggio ", tuonano dall'associazione nazionale partigiani d'Italia.

Una disputa che pare arrivata a uno svolta. Infatti, il 14 gennaio, al cimitero di Orbetello sono state tumulate le spoglie del terzogenito di Balbo, Paolo, avvocato. Alla cerimonia era presente anche un rappresentante del Comune. Il sindaco, Andrea Casamenti, aveva già appoggiato l'idea di una piazza col nome di Italo: " Personalmente sono favorevole a dedicare una strada o una piazza a Balbo. Aspettiamo le firme e poi valuteremo in giunta nel rispetto delle normative ".

L'Anpi: "Sarebbe gravissimo"