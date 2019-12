Orche al largo di Genova: "Non sappiamo cosa le abbia spinte qui"

È la prima volta che si vedono al largo delle coste italiane. Da più di due giorni, quattro orche stazionano di fronte al porto di Genova.

" Peccato, sono arrivate in un periodo sbagliato ", dicono al Resto del Carlino i membri del consorzio Liguria via mare, che d'estate organizzano visite in battello al Santuario dei Cetacei e a cui avrebbe fatto comodo poter includere nel tour anche un branco di cetacei. I primi a fare la segnalazione erano stati i pescatori, che domenica erano tornati in porto raccontando di essersi imbattuti in 4 orche. Si tratta di un maschio adulto, due femmine e un cucciolo.

Poi sono riusciti ad avvistarle anche gli scienziati genovesi, che hanno confermato la presenza dei cetacei. E non si tratta della pseudorca, simile al grande mammifero e già vista del Mar Tirreno. " Con i binocoli da riva abbiamo potuto constatare che si tratta in effetti di orche ", viste nel Mediterraneo solamente vicino a Gibilterra. La biologa marina Alessandra Somà ha spiegato al Resto del Carlino che "la stazza e le macchie non potevano tradire, certo l' avvistamento è strano e ci pone grosse domande sul perché della loro presenza, soprattutto considerando che da due giorni le orche stazionano nella zona ". È mistero anche sulle modalità con cui le orche sono arrivate a Genova: " Si possono fare tante supposizioni, ma noi scienziati siamo abituati a ragionare sui dati. Potrebbero avere perso la rotta a causa dei cambiamenti climatici, come entrando nel Mediterraneo, possono essere stati incuriositi da un branco di pesci e li hanno seguiti fino a qui ". Stano anche che il branco si sia fermato così a lungo, dato che si tratta degli animali marini più veloci negli spostamenti. Anche in questo caso, i motivi posso essere molti: " O il cucciolo è in difficoltà e quindi lo stanno proteggendo o la pescosità del mar Ligure è tale che si sono trovati così bene che stanno mangiando a più non posso. Il fatto che abbiamo osservato anche immersioni di due ore può significare davvero che il tempo è stato sfruttato per la caccia e il pranzo ".