Orlando contro Salvini e decreto sicurezza: "Fermare nuovo Mussolini"

Leoluca Orlando Cascio, sindaco di Palermo, prende parte ad una manifestazione contro Salvini ed il Decreto sicurezza bis organizzata in piazza Verdi dall'associazione Emmaus e dal Forum antirazzista.

Il primo cittadino ha affiancato gli organizzatori in un gioco dell'oca reinterpretato ad hoc, in cui le caselle sono state modificate per ricreare una versione dedicata agli stranieri ed alla traversata in mare per raggiungere le coste del nostro Paese. Tirando un dado di grandi dimensioni ci si sposta da "Guardia costiera libica" a "Pipì e cacca addosso", fino ad arrivare a "Malattie" e "Guasto". Un gioco a cui si è dedicato lo stesso Orlando, prima di essere intervistato dalla stampa locale per il solito attacco buonista contro il ministro dell'Interno, come riportato da "PalermoToday".

"Siamo in presenza di un ulteriore provvedimento disumano e incostituzionale che però sempre di più appare essere la punta dell'iceberg di un processo di fascistizzazione del nostro paese" , affonda Orlando. "I migranti sembrano essere sempre più un pretesto utilizzato da qualcuno che sta sovvertendo le regole democratiche del nostro paese. Sta violando il diritto d'informazione. Sta provocando un imbarbarimento culturale che costituisce motivo di grandissima preoccupazione. La società civile palermitana è ancora una volta qui presente in piazza per dire no a chi in questo momento sta cercando di eliminare libertà, democrazia e rispetto dei diritti umani" .

Il decreto sicurezza bis ha turbato il sonno del primo cittadino di Palermo, a tal punto da profetizzarne il respingimento. "I singoli articoli di questo provvedimento sono assolutamente inaccettabili, verranno sicuramente sanzionati dalla Corte Costituzionale. Ma nel frattempo continua la marcia su Roma di questo nuovo Mussolini, che fa paura. Fa paura perchè dietro il suo volto da persona che vive la vita di ogni giorno si nasconde la perversione dei valori democratici e la perversione della nostra carta costituzionale" .

"Una protesta contro il governo attuale, il governo Salvini-Di Maio che noi definiamo fascio-populista-razzista che ha praticamente fatto diventare legge la disumanità e la barbarie" , gli fa eco una delle partecipanti. "Perchè questo decreto sicurezza bis significa sancire per legge che i migranti potranno morire nel mare" .

