Orosei, ritrovato Jack il caimano scappato dal circo

Stava passeggiando con il suo cane nella pineta di Cala Liberotto, a Orosei, in provincia di Nuoro, quando all'improvviso, una donna del posto, si è imbattuta in un caimano. Dopo l'iniziale spavento la donna ha avvisato i carabinieri che sono subito intervenuti. Una pattuglia della stazione stagionale di Sos Alinos (frazione di Orosei, ndr) ha atteso l'arrivo del personale del corpo forestale e della vigilanza ambientale. Si tratta del caimano Jack che era scappato dal circo "Fantastico Martin" circa dieci giorni fa.





Non uccidete l'animale, recuperatelo in sicurezza e affidatelo a un santuario

Tanta era la paura che si era diffusa nei giorni scorsi nella zona all'idea che un caimano, impaurito e affamato, si aggirasse libero tra vacanzieri e turisti. I suoi padroni non escludevano, però, il furto dell'animale quando si sono rivolti ai carabinieri denunciandone la sparizione dalla sua gabbia. Nel frattempo il post del Comune aveva fatto registrare in poche ore oltre 170 commenti tra l'indignato e il divertito. C'è chi, animato da spirito animalista, ha attaccato l'amministrazione per il fatto di aver ospitato il circo e ha proposto di boicottare la località turistica. Altri, invece, hanno ironizzato sulla possibilità di trovarsi all'improvviso "dentro un sacco a pelo Lacoste". Sulla fuga del caimano si erano espressi anche i volontari dell'(l'ente nazionale protezione animali) che avevano dichiarato: "".L'animale, che è catalogato tra gli animali più pericolosi, al momento del ritrovamento non è stato aggressivo, sembrava, anzi, piuttosto spaventato. Immobilizzato e catturato, grazie a delle corde e delle coperte, il caimano è stato poi visitato da un veterinario. Le sue condizioni di salute sono risultate buone e Jack è stato così riconsegnato ai suoi proprietari.