Orrore in India: marito perde la scommessa e fa violentare la moglie

Uttar Pradesh, India settentrionale: un uomo dopo aver scommesso tutti i suoi soldi in una notte di giochi e alchol ha deciso bene di puntare sul tavolo da gioco la moglie. L'idea gli è balzata perché, come riporta il New Indian Express, dopo aver alzato un po' troppo il gomito con l'alcol si è ritrovato senza soldi. Così ha condotto i due amici con cui aveva perso la scommessa in casa sua e ha fatto stuprare la moglie a ripetizione.

La vittima dopo lo stupro era andata immediatamente nel distretto di polizia di competenza decisa a denunciare quanto accaduto ma il commissariato di Zafarabad aveva deciso di non credere alla sua storia e l'ha quindi rimandata a casa. Alcuni giornali locali hanno raccontato che suo marito, insieme all'amico Anil e al parente Arun erano soliti passare le nottate in casa a scommettere ma mai il suo compagno era arrivato a tanto nonostante fosse un alcolizzato e un accanito scommettitore.

Lei dopo lo stupro si è quindi trasferita a casa di suo padre dove si è presentato nuovamente il marito chiedendole di perdonarlo e promettendole che un episodio del genere non sarebbe mai più avvenuto. La vittima è quindi salita sull'auto del consorte che mentre tornavano a casa ha bloccato il veicolo e ha permesso ai suoi due amici di stuprarla nuovamente.

La donna si è ripresentata dalla polizia che ha nuovamente rifiutato di accogliere la sua versione dei fatti, invitandola a lasciare il commissariato. Lei si è quindi rivolta direttamente al tribunale dicendo che il distretto di Zafarabad, di competenza territoriale, non voleva registrare la sua denuncia. Il tribunale ha costretto i poliziotti a prendere la denuncia per stupro della donna.