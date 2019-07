Orvieto, fermato nigeriano: molestava passanti per ricevere dei soldi

Era ormai divenuto ingestibile il 30enne nigeriano che, con il fine di ottenere del denaro ad ogni costo, vessava da tempo i residenti ed i turisti di Orvieto, e per tale ragione le autoritĂ locali si sono decise ad intervenire.

Gli stessi agenti del commissariato locale hanno definito lo straniero come un autentico incubo per tutti coloro che si trovavano a incrociare la sua strada. Senza porsi alcun genere di scrupolo, l'africano arrivava a seguire le persone prese di mira anche per decine di metri, continuando a chiedere insistentemente dei soldi. Non solo. Sono in tanti ad aver riferito di essere stati afferrati per un braccio e addirittura strattonati con forza dall'extracomunitario.

Aggirandosi nel pieno centro di Orvieto, in particolar modo in corso Cavour, il 30enne ha continuato ad infastidire i passanti, fino a quando un gruppo di cittadini non ha deciso di presentare un esposto.

Le numerose prove raccolte hanno fatto dunque scattare una denuncia per accattonaggio molesto (la prima in assoluto nella provincia di Terni) nei confronti del nigeriano, alla quale si aggiunge il daspo di tre anni da Orvieto emesso dal questore Antonino Messineo. Il soggetto, fra l'altro, potrebbe ricevere una condanna dai tre ai sei mesi di reclusione, oltre ad una multa pari a 6mila euro.