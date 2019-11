Oscurata la pagina Facebook delle sardine: "Bersaglio di segnalazioni"

"La pagina 6000 sardine è stata oscurata pochi minuti fa senza giusta causa. In mancanza di post offensivi, violenti o lesivi dei diritti della persona, è stata comunque bersaglio di un gran numero di segnalazioni. Questo ha automaticamente generato l’oscuramento della pagina". Questo è il messaggio comparso sulla pagina Facebook "6000 sardine 2" intorno alle 21 di domenica 24 novembre per segnalare alle sardine che è stato chiuso il primo account. Quello usato da sempre dai quattro leader e dai simpatizzanti.

Il profilo social originario delle sardine è infatti irraggiungibile e sembra essere stato oscurato da Facebook. "Siamo fiduciosi - continua il post - che (la pagina "6000 Sardine", ndr) possa tornare on-line nelle prossime ore, ma non abbiamo certezza dei tempi. Si vede che un mare silenzioso fa molto più rumore di quanto si possa pensare".

Non è chiaro cosa sia successo alla pagina, chi l'abbia potuta segnalare o altro. Quello che è certo è che le sardine si sono dovute riorganizzare e creare una nuova pagina Facebook. Immediatamente, sono partiti centinaia di messaggi di solidarietà. Proprio quei messaggi che nei confronti di altre persone non partono mai. "La pagina Facebook '6000 sardine' è stata oscurata per il numero eccessivo di segnalazioni, che ha fatto scattare la tagliola dell’algoritmo di Facebook. Un'evidente operazione di sabotaggio - si legge sulla pagina Facebook di Più Europa -. Esprimiamo solidarietà ai promotori dei flash mob delle sardine e auspichiamo che la loro pagina possa tornare visibile il prima possibile: l'Italia non è la Russia e non lo diventerà. E non c’è algoritmo che possa oscurare le piazze di questi giorni".

Che cosa sarà successo alle sardine? Siamo sicuri che nel giro di qualche ora i quattro leader sapranno spiegarci che cosa sia accaduto alla pagina social.