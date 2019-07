Ossessionato dalla gelosia, uccide la moglie a 93 anni

Da sempre lo tormentava un unico timore: che la moglie volesse abbandonarlo, per tradirlo con un altro uomo. Una paura che aveva resistito agli anni, 93 lui e 90 lei, e alla demenza senile che lo aveva colpito. Un'ossessione che, però, nella giornata domenica si è trasformata in un femminicidio. Secondo quanto riportato da Il Giorno, l'uomo, di Sesto San Giovanni, da tempo costretto su una sedia a rotelle, avrebbe colpito l'anziana moglie e a rivelarlo alle autorità sarebbe stato proprio lui, in un momento di lucidità.

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo, per infierire sulla donna, avrebbe utilizzato il poggiapiedi della sedia a rotelle sulla quale era seduto mentre lei lo stava aiutando a mettersi a letto, nella loro abitazione. A scoprire il corpo senza vita della moglie, sul pavimento del salotto, sarebbe stato il figlio della coppia che, poco dopo le 18.30 di domenica, era andato a trovare i genitori nel loro appartamento di via Fratelli di Dio, nel paese in provincia di Milano.

Il marito sarebbe stato accanto al cadavere della moglie, seduto in silenzio sulla sedia a rotelle. Nonostante l'età avanzata, domenica notte l'uomo è stato trasferito nell'infermeria del carcere di Monza, in attesa di un trasferimento più idoneo alla sua condizione psicologica e fisica.