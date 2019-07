Accoltellato dopo lite col consuocero, muore prima di raggiungere l'ospedale

Notte di sangue a Ostuni (Brindisi), dove ieri sera il barista 45enne Giuseppe Maldarella ha perso la vita, dopo essere stato accoltellato.

Ancora poco chiare le esatte dinamiche della vicenda, avvenuta intorno alle 23 in pieno centro cittadino. Pare che alla base dell'omicidio ci sia stato un furioso litigio avvenuto fra Maldarella ed il consuocero, Germano Moro, che lo ha affrontato spalleggiato dal figlio 20enne, Lorenzo. La vittima si trovava proprio a casa dei Moro, quando la discussione è degenerata. Uscito in strada insieme alla moglie, il 45enne è stato aggredito in via Massimo D’Azeglio, dove è stato accoltellato. Ferita, seppur lievemente, anche la consorte, che ha assistito a quegli orribili momenti. Secondo le ultime notizie, a brandire l'arma sarebbe stato Lorenzo, il fidanzato della figlia, ora in arresto.

Colpito a morte, Maldarella è riuscito a trascinarsi fino alla propria autovettura, una Fiat Punto bianca parcheggiata in corso Garibaldi. I segni del suo passaggio sono rimasti ben evidenti lungo la strada, dove sono state individuate diverse tracce ematiche.

In un disperato tentativo di raggiungere da solo l'ospedale, il 45enne ha messo in moto, ma le sue gravi condizioni gli hanno consentito di spostarsi solo di pochi metri. Giunta all'altezza dell'incrocio con via Fogazzaro, la vettura si è fermata su un marciapiede.

Fortuito l'intervento di un equipaggio del 118 che si trovava a passare in quella strada con un altro paziente. Compresa la gravità della situazione, gli operatori si sono fermati per soccorrere l'uomo e allertare una seconda ambulanza.

La corsa verso l'ospedale di Ostuni si è rivelata purtroppo vana. Maldarella è morto subito dopo aver varcato le porte del pronto soccorso a causa delle gravi ferite.

Del caso si stanno occupando gli agenti della squadra mobile di Brindisi, che ieri notte hanno subito avviato le indagini, recintando la zona con la collaborazione dei carabinieri della stazione locale. Sul posto anche gli uomini della scientifica, che hanno effettuato i primi rilievi.

Fermati Germano e Lorenzo Moro, le cui responsabilità sono ancora da verificare.

Il giovane, interrogato già nel corso della notte, è stato arrestato, ma l'attività investigativa prosegue. Pare infatti che, al momento dell'aggressione, fossero presenti anche altre persone oltre ai due Moro.

Ancora ignoto il movente.