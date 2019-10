Otranto, droga e migliaia di euro in casa: denunciati due uomini

Sostanze stupefacenti e 55mila euro ben nascosti. È quello che un uomo di 51 anni nascondeva nel suo appartamento nella zona popolare di Otranto, un Comune in provincia di Lecce. A scoprire il tutto i carabinieri di Maglie (sempre nel Leccese) insieme ai colleghi cinofili di Modugno (nel Barese).

Una volta in casa dell'uomo per una perquisizione, i militari hanno trovato prima 58 grammi di marijuana, fiutati dal cane, ben nascosti in un barattolo conservato in un mobile. Accanto c'erano anche due grammi circa di hashish. Non solo. Suddivisi in banconote di piccolo taglio c'erano anche, come detto, 55mila euro. I contanti erano ben nascosti in due buste per la spesa. La cifra è stata ritenuta provento dell’illecita attività di spaccio. La perquisizione è stata inoltre estesa anche al garage del 51enne dove, sulle tubature di scarico, sono stati trovati altri 41 grammi di hashish. Il tutto è stato sottoposto a sequestro.

Ma il 51enne di Otranto non è stato il solo ad essere scoperto. Durante un'altra perquisizione a casa di un uomo di 36 anni di Otranto, ma residente ad Uggiano, sempre in provincia di Lecce, sono stati rinvenuti 44 grammi di marijuana. Al termine del controllo l'uomo, anche in questo caso, è stato denunciato in stato di libertà per spaccio di droga.