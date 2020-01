Padova, 21enne si sveglia seminuda sotto un ponte: "Mi hanno stuprata"

Non ricorda nulla di quello che è successo. Ha solo raccontato di essersi svegliata mezza nuda sotto a un ponte. Il resto è avvolto nel buio più totale. È una storia aggiacciante quella che giunge da Padova: un giovane studentessa di 21 anni ha denunciato alle forze dell'ordine di essere stata violentata in pieno centro storico. Ma di quanto accaduto durante quella terribile notte di dicembre non ha alcun ricordo.

" Mi sono svegliata e sopra di me c'era un uomo che non avevo mai visto prima ", ha spiegato la giovane 21enne agli inquirenti. Nessun altro ricordo, nessun nome, dettaglio. Niente. Solo poche informazioni: la ragazza ha raccontato di essersi svegliata il giorno di Natale seminuda sotto il ponte di San Giovanni, nel cuore della cittadina veneta. Su come ci sia finita, il vuoto. Secondo quanto riporta il Gazzettino, la ragazza ha cercato di ricostruire la serata della Vigilia. Ha spiegato di aver cenato in compagnia di un gruppo di amici in un ristorante della città e di aver bevuto tre bicchieri di vino e due Negroni in un bar. Da quel momento nessun altro ricordo. Al risveglio, lo choc: " Mi sono svegliata e mi sono ritrovata sotto un ponte. Sopra di me c'era un uomo che non avevo mai visto prima ".

La giovane è riuscita a fornire alle forze dell'ordine un primo identikit dell'aggressore: si tratterebbe di un uomo tra i 40 e i 50 anni con la carnagione olivastra e i capelli brizzolati. Secondo il racconto della studentessa, il violentatore sarebbe scappato al suo risveglio. Sotto choc, la ragazza ha spiegato di essersi rivestita e di essere tornata a casa senza raccontare niente a nessuno. Solo dopo alcuni giorni ha deciso di confidarsi con la madre che l'ha subito accompagnata al pronto soccorso del Giustinianeo. Così è stata aperta un'inchiesta.

Dopo aver svolto un soprallugo sotto al ponte indicato dalla giovane 21enne, sono state recuperate le immagini di tutte le telecamere di videosorveglianza della zona. In questo modo gli investigatori sperano di trovare le risposte alle molte domande lasciate in sospeso. Nel frattempo, tutta la compagnia della ragazza è stata ascoltata: la giovane avrebbe escluso che il violentatore sia tra gli amici con cui aveva trascorso la serata, ma non si vuole escludere alcuna pista. Resta ancora da capire cosa sia successo alla 21enne tra il saluto all'ultimo amico e il risveglio choc sotto il ponte.