Padova, aggredisce agenti che gli chiedono documenti: preso nigeriano

Non aveva alcuna intenzione di mostrare i propri documenti d'identità, pertanto ha aggredito i due agenti della questura di Padova che avevano avuto l'ardire di chiederglieli.

Protagonista in negativo della vicenda il pluripregiudicato nigeriano di 27 anni Benjamin Onute, che è stato fermato per un controllo dagli uomini della squadra volante. Questi ultimi, messi in allarme da alcune segnalazioni inoltrate dai residenti della zona circostante piazzetta Gasparotto, sono entrati in azione durante il pomeriggio dello scorso martedì.

Dopo aver adocchiato un gruppetto di extracomunitari all'altezza di via Valeri, i poliziotti hanno deciso di fermarsi per effettuare delle verifiche. Si trattava, per la precisione, di tre uomini e di una donna, che si sono mostrati fin da subito collaborativi con le forze dell'ordine.

Tutti meno Benjamin Onute, che alla richiesta di esibire documenti e permesso di soggiorno è scattato, avventandosi contro uno degli agenti. Il tentativo di fuga dell'africano è risultato vano grazie al pronto intervento di un secondo poliziotto, che lo ha rincorso per poi cercare di fermarlo. Con le spalle al muro, il 27enne ha reagito con la forza, mandando a terra e trascinando uno degli uomini in divisa. Per liberarsi definitivamente dalla presa che gli impediva di scappare e far perdere le proprie tracce, l'africano ha aggredito gli agenti, colpendoli con calci e pugni.

Il facinoroso è stato infine bloccato a terra ed ammanettato, quindi trasferito negli uffici della questura di Padova per le consuete operazioni di identificazione. È in questa circostanza che sono emersi tutti i suoi precedenti per reati di droga, oltre alle violazioni delle norme sull'immigrazione. Per lui l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Uno dei poliziotti feriti ha infatti riportato contusioni ad un ginocchio e ad un gomito, a causa delle quali ha ricevuto una prognosi di 8 giorni al pronto soccorso.