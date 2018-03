Padova, anziana sviene al supermercato: "Non ho i soldi per mangiare"

Tristissima vicenda a a Pontevigodarzere, alla periferia di Padova. Una donna anziana è collassata mentre si trovava al supermercato a fare la spesa.

Senza soldi e affamata

Una donna di 75 anni è svenuta al supermercato nella periferia di Padova. La donna ha accusato il malore in una delle corsie dell'Alìper di via Saetta all’Arcella. I clienti presenti nel locale l'hanno vista crollare a terra e perdere i sensi. Immediata la rischiesta d'aiuto: fortunataemnte era presente sul luogo un medico padovano che ha aiutato la signora a riprendersi.

Come riporta Il Gazzettino, la donna ha spiegato che la pensione non le basta a vivere è costretta al freddo in casa per risparmiare e soffre la fame. Una combinanzione che è risultata micidiale.