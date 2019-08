Padova, controllore estorce denaro agli immigrati senza biglietto sul treno

Qualche decina di euro per chiudere un occhio, oppure la multa. È l'affare che un controllore di 50 anni padovano proponeva agli immigrati sul treno scovati senza biglietto. Probabilmente mai si sarebbe aspettato di essere denunciato. Invece i diversi passeggeri coinvolti hanno prima pagato e poi si sono presentati agli uffici della Polizia ferroviaria per segnalarlo alle autorità.

Secondo Il Gazzettino, sono diversi i casi rilevati in tutto il Veneto, ma le attività di investigazione sono partite da Padova dove per prime si sono raccolte le notizie di questo reato. Il controllore è stato iscritto sul registro degli indagati per concussione. Avrebbe, infatti, intascato più volte del denaro durante le verifiche sui titoli di viaggio, soprattutto da viaggiatori stranieri sprovvisti di biglietto, a fronte di una sanzione più consistente di almeno 30 euro più il costo della tratta. Dalle indagini condotte dalla Polfer risulta che l'uomo avrebbe sempre chiesto poche decine di euro.