Padova, falsi medici derubavano anziani: 3 arresti

I carabinieri di Este, al termine di una serrata attività di indagini, hanno arrestato in data 7 settembre 2019 una banda composta da 3 malviventi, attivi nelle truffe nei confronti di anziani. La banda era attiva in provincia di Padova e in altre zone del Veneto. Come informa la testata online Padova Oggi, i tre delinquenti erano soliti agire seguendo un determinato schema: dopo essersi accativati la fiducia delle loro vittime (tra cui anche soggetti ultranovantenni) i truffatori, spacciandosi per medici, funzionari INPS o dipendenti di società di sevizi, prima li raggiravano e poi li derubavano.

Alle ore 12:30 è iniziata una conferenza stampa da parte degli uomini dell'Arma, nel corso della quale saranno forniti ulteriori dettagli sulla vicenda e sull'operazione che ha portato all'arresto della banda di malfattori. Il trucco di spacciarsi per medici o funzionari INPS è un qualcosa di già visto in provincia di Padova. Lo scorso giugno, infatti, i carabinieri della stazione di Vescovana avevano arrestato due uomini e una donna ritenuti responsabili di truffe ad anziani, spesso abitanti da soli e quindi più facili da raggirare.

Spesso, le metodologie sono quasi sempre le stesse: tutto inizia con una una visita di controllo improvvisata, oppure la proposta di avere degli aumenti sulla pensione. Questi gli argomenti utilizzati dai truffatori per accattivarsi la simpatia degli anziani. Una volta che la vittima di turno apre la porta, si entra nel vivo della truffa, che viene spesso effettuata in gruppo per agevolare le operazioni. In seguito, uno dei malfattori distrae il padrone di casa, mentre gli altri complici ne approfittano per girare indisturbati arraffando tutto ciò che sia di valore (bancomat, soldi, gioielli). Tornando all'argomento principale dell'articolo, ancora non si comprende quali siano stati i metodi precisi utilizzati dai tre indagati e se analoghi a quelli descritti poc'anzi. Seguiranno aggiornamenti.