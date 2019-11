Padova, magrebino minaccia passanti poi aggredisce poliziotti

Prima ha molestato e minacciato pesantemente chiunque gli capitasse a tiro, poi ha opposto una strenua resistenza agli agenti della questura di Padova intervenuti per fermarlo, danneggiandone addirittura la vettura di servizio.

Il responsabile è un uomo di nazionalità marocchina, che ha iniziato a dare in escandescenze di punto in bianco verso le 8 dello scorso mercoledì nei pressi dell'ingresso del "Maxifrutta" di via Ansuino da Forlì.

Stringendo in mano una bottiglia di vetro, il magrebino ha iniziato ad aggredire i passanti, ricoprendoli di insulti ed esplicite intimidazioni. La forte aggressività dello straniero ha scatenato il panico per strada, ma quando i poliziotti sono giunti sul posto a seguito delle numerose segnalazioni ricevute lo hanno trovato già all'interno del negozio.

Il facinoroso ha opposto una violenta resistenza alle operazioni di fermo da parte degli agenti, che hanno dovuto faticare parecchio prima di riuscire ad avere la meglio su di lui.

Anche nel momento in cui lo straniero è stato fatto salire a bordo della "pantera" sono proseguite le sue intemperanze: con una serie di calci sferrati alla carrozzeria dell'auto, infatti, è riuscito a danneggiarla.

Nell'abitacolo, oltre a lui, è finito anche un altro magrebino, per la precisione un tunisino di minore età con precedenti per spaccio, diretto anch'egli verso gli uffici della questura di Padova. Trovato con 3,5 grammi di hashish addosso, ha ricevuto una denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il violento marocchino, invece, è stato accusato di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.