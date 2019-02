Padova, operaio vince due milioni di euro al Gratta e Vinci e scappa

Un aperitivo nel solito bar. Prima l'acquisto di un pacchetto di sigarette, poi uno spritz e, infine, l'idea di comprare un Gratta e Vinci Maxi Miliardario. Un biglietto da 20 euro. Si è riseduto al tavolino, insieme ad alcuni amici, e il rito si è compiuto. Grattando la patina argentata, l'uomo ha scoperto il numero vincente. Un 39, che gli ha assicurato un jackpot da due milioni di euro. Ha gridato la sua felicità, ha offerto qualcosa alle persone che erano con lui e se n'è andato. E a confermarlo è stato anche Carlo Manfrin, il titolare del Bar Centrale di Rubano, un comune a ovest di Padova: " Ha preso la famiglia ed è andato via ".

Il vincitore misterioso

Secondo quanto riportato dal Corriere del Veneto, il vincitore, un operaio cinquantenne della zona, se ne sarebbe andato a notte fonda, forse verso Roma. Per chi lo conosce, la decisione di andarsene potrebbe essere maturata per "paura di essere rapito". E chi lo conosce, che non vuole rivelare la sua identità, capisce la scelta: " Ha una compagna e tre figli, di cui una appena nata ". " È una persona buona, generosa, uno capace di dilapidare tutto per far felici gli altri ", ha spiegato un amico, mantenendo l'anonimato del vincitore. " Finirà di pagare il mutuo ", aggiunge un avventore del locale. Dove, da qualche tempo, le giocate sono in aumento. "Qua ci conosciamo tutti, mi viene da ridere perché, adesso, avrò perso un cliente", ha aggiunto il titolare.

Il sindaco: "Speriamo non degeneri in ludopatia"