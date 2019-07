Padova, operata al femore a 104 anni, torna a camminare

La signora Elena Lazzarini, 104 anni, è stata operata dopo che si era fratturata il femore nella sua abitazione a Barbariga di Vigonza, comune in provincia di Padova. Qualche giorno di ricovero, un po’ di riabilitazione ed è tornata a camminare sulle sue gambe. Il miracolo è avvenuto all’Ospedale Sant’Antonio di Padova, grazie all’equipe del reparto di Ortopedia e Traumatologia di cui è responsabile il dottor Enrico Sartorello. L’intervento chirurgico con anestesia spinale è durato circa quaranta minuti, durante il quale è stato aggiustato il femore, in seguito a una frattura petrocanterica destra, attraverso il posizionamento di un chiodo. Come hanno sottolineato i medici, l’operazione condotta è sì di routine, ma non in pazienti dell’età della signora Elena.

Ha poi spiegato Sartorello “Ci succede sempre più frequentemente di trattare ultranovantenni, la signora Elena è sicuramente la più anziana che ci siamo trovati a operare. Dovevamo sottoporla a intervento altrimenti non avrebbe avuto alcuna possibilità di recupero funzionale. In sala operatoria abbiamo sintetizzato il femore che si era rotto e lo abbiamo fatto entro le 48 ore dalla frattura, come da indicazioni regionali: questo perché, soprattutto negli anziani, e tanto più nei grandi anziani, agire celermente permette un recupero della funzionalità, della mobilità e per quanto possibile dell'autonomia. I progressi delle tecniche operatorie, lo studio di nuove materiali, l'esito della cultura delle scuole ortopediche, gli sviluppi dell'anestesia e la disponibilità di nuovi farmaci: questi gli ingredienti che permettono di operare con successo anche persone con età a 3 cifre”.

Felicissimi i parenti che hanno festeggiato l’anziana una volta tornata a casa sua. Il figlio, Sandro Vettor, ha voluto rivolgere un ringraziamento particolare ai medici che hanno compiuto il miracolo “Mia madre ha ricevuto un'assistenza perfetta, da 10 e lode. Anche nei controlli post-operatori il quadro è risultato molto positivo e adesso, a distanza di 2 mesi dall'intervento, sta decisamente bene. Si alza, cammina, non avrei potuto sperare in meglio: anzi, non trovo gli aggettivi giusti in italiano per esprimere la mia riconoscenza”.