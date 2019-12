Padova, rissa fra stranieri in strada: ferito agente intervenuto

Arriva dalla città di Padova la notizia dell'ennesima rissa andata in scena fra cittadini stranieri, resi ancor più violenti dai fumi dell'alcol. Accorso insieme ai colleghi per porre fine alla violenta lite, un poliziotto di pattuglia è finito in ospedale dopo essere stato aggredito dai facinorosi.

L'episodio, secondo quanto riferito dai quotidiani locali che hanno riportato la vicenda, si è verificato durante il primo pomeriggio di ieri, martedì 3 novembre, intorno alle ore 14:00.

Gli uomini della questura sono intervenuti in seguito alla richiesta di intervento di alcuni residenti preoccupati, che segnalavano una rissa fra extracomunitari in corso nel quartiere di Palestro, in via Brigata Padova (zona Porta Trento Sud). Qui, infatti, due stranieri di origine nordafricana si stavano affrontando sul marciapiede senza curarsi della presenza di altre persone.

Entrambi in evidente stato di alterazione psico-fisica dovuto all'abuso di alcolici, i contendenti avevano cominciato a discutere senza alcuna apparente ragione per poi passare direttamente alle vie di fatto. Prima gli spintoni, poi i calci ed i pugni. Il tutto dinanzi agli occhi dei passanti che si trovavano a transitare per strada.

Gli agenti li hanno trovati ancora intenti ad azzuffarsi, mentre un terzo straniero, anch'egli visibilmente ubriaco, cercava inutilmente di separarli.

Individuato il gruppetto di stranieri, i poliziotti si sono quindi avvicinati per tentare di ristabilire l'ordine, ma hanno dovuto fronteggiare la furia dei contendenti, fortemente contrariati dalla loro intromissione. In particolare uno degli agenti, intervenuto per dividere i due magrebini, è stato aggredito e colpito in pieno volto da un violento pugno.

Grazie ai rappresentanti delle forze dell'ordine, la situazione è poi tornata comunque alla calma ed i partecipanti alla rissa sono stati fermati ed identificati sul posto.

Si tratta di tre tunisini, tutti segnalati alla locale autorità giudiziaria. Accusato di resistenza a pubblico ufficiale, lo straniero che ha aggredito e ferito l'agente è stato ridotto in manette e dichiarato in arresto. Si tratta di Nuredine Ksouri, un magrebino di 40 anni.

Denunciato per resistenza a pubblico ufficiale il suo rivale, mentre allo straniero che aveva cercato di dividerli è stata comminata una sanzione amministrativa per ubriachezza molesta.

Per quanto riguarda il poliziotto aggredito, lo stesso è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale locale, dove è stato medicato e sottoposto ad accertamenti. Per lui, fortunatamente, nessuna grave conseguenza. Al termine dei controlli, il personale sanitario lo ha dimesso con alcuni giorni di prognosi.