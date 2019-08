Padova, straniero chiede elemosina a 60enne e scappa con 40 euro

Brutta esperienza per un 60enne di Padova, il cui buon cuore ha finito con lo scontrarsi col cinismo di uno straniero alla ricerca di denaro.

L'episodio durante il pomeriggio di Ferragosto, lungo viale Codalunga. L'uomo stava passeggiando per strada quando si è imbattuto in un immigrato che lo ha fermato, chiedendogli l'elemosina. Deciso ad aiutare il mendicante, il 60enne ha estratto il portafogli alla ricerca di qualche spicciolo, ma a questo punto la situazione è rapidamente degenarata.

Adocchiate alcune banconote, lo straniero ha repentinamente allungato le mani ed afferrato due pezzi da 20 euro, per poi darsi subito alla fuga.

Spiazzato dall'accaduto, il 60enne non ha potuto bloccare il ladro, che è riuscito ad allontanarsi ed a far perdere le proprie tracce. Ancora sotto choc, l'uomo ha raggiunto una pattuglia della questura di Padova che transitava in largo Europa per denunciare quanto gli era appena accaduto.

Gli agenti hanno ascoltato il racconto della vittima e raccolto più informazioni possibili in merito al responsabile, nella speranza di riuscire ad identificarlo ed a rintracciarlo il prima possibile. Le indagini sono in corso, anche se al momento non si ha alcuna notizia del ladro.