Padova, tre militanti di Forza Nuova aggrediti da sconosciuti

Tre militanti di Forza Nuova sono stati aggrediti nel tardo pomeriggio di ieri a Padova da cinque persone non ancora identificate.

A riportare la notizia è l’Ansa. La violenza contro gli esponenti del partito di estrema destra si è verificata in via Fra Paolo Sarpi intorno alle 18.

Da quanto accertato, i giovani stavano lasciando il presidio fisso organizzato in via Cesarotti per protestare contro lo svolgimento del “Padova Pride”, appuntamento per rivendicare i diritti civili al quale hanno partecipato alcune migliaia di persone, quando sono stati avvicinati dagli sconosciuti e picchiati. Questi ultimi, compiuto il raid, si sono allontanati facendo perdere le proprie tracce.

Nessuno dei tre militanti di Forza Nuova, però, si è recato in ospedale per medicare le ferite riportare nella colluttazione. L'aggressione sarebbe avvenuta verso la fine della manifestazione "Padova Pride", che si è svolta senza tensioni né incidenti. Sulla vicenda sta indagando la Digos. Gli agenti stanno cercando di ricostruire gli eventi per risalire agli eventuali responsabili.