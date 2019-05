Paese, anziana aggredita davanti al cimitero: si cerca il rapinatore

Tanta paura per un'anziana signora di Paese (Treviso), aggredita brutalmente per pochi soldi nelle vicinanze del cimitero comunale.

Secondo quanto riferito dalla stampa locale, il fatto si è verificato ieri pomeriggio, intorno alle 15.30. La 78enne N.L. si trovava lungo la strada che conduce al camposanto, quando è stata raggiunta ed afferrata alle spalle da qualcuno.

L'assalitore, che le ha subito premuto una mano sulla bocca per impedirle di urlare e chiedere aiuto, l'ha strattonata e scaraventata a terra, per poi impossessarsi della sua borsetta. Ottenuto ciò che voleva, il criminale, descritto dalla vittima come un giovane di colore, ha tentato di darsi alla fuga. Un passante, che aveva assistito alla scena, si è lanciato prontamente all'inseguimento dello straniero. Ciò nonostante, comunque, il malvivente è riuscito a scappare ed a far perdere le proprie tracce.

L'anziana, in forte stato di choc, ha quindi contattato i carabinieri di Paese per denunciare quanto accaduto. Gli uomini dell'Arma si trovano ora impegnati nelle indagini finalizzate a rintracciare il responsabile, che al momento resta ignoto.

Nessuna traccia della borsetta, all'interno della quale si trovavano circa 40 euro.