Pakistan, in salvo l’alpinista piemontese rimasto ferito

È finalmente terminata la brutta avventura in Pakistan di Francesco Cassardo, l’alpinista piemontese rimasto ferito durante una spedizione. Cassardo, medico di professione, stava scendendo il Gasherbrum VII quando è caduto per circa 500 metri. L’alpinista era rimasto bloccato sulla montagna, a circa 6,300 metri di altezza, in attesa dei soccorsi. http://www.ilgiornale.it/news/cronache/alpinista-italiano-ferito-e-bloccato-su-montagna-pakistan-1729835.html Con lui il compagno di cordata, Cala Cimenti, che è riuscito a raggiungerlo e ad allertare i soccorsi. E’ stato proprio quest’ultimo a dare continui aggiornamenti sulle loro condizioni fisiche e sullo sviluppo della situazione. Sempre Cimenti ha dato la notizia sulla sua pagina Facebook dell’avvenuto salvataggio dell’amico.

Nel post Cimenti ha così scritto “Francesco è sull'elicottero verso Skardu. Cala scende a piedi. Grazie mille a tutti, grazie di cuore”. Un sospiro di sollievo per molti che hanno atteso questo momento e che speravano di leggere queste parole. I due alpinisti erano stati raggiunti da altri due scalatori che avevano aiutato I colleghi a scendere un po’ verso valle, improvvisando una specie di slitta per riuscire a trasportare il ferito. Cassardo è stato poi raggiunto dall’elicottero, mentre gli altri tre colleghi scenderanno a piedi.