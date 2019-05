Pakistan, la mucca se ne va in scooter

Sarà sembrato impossibile alla persona che stava riprendendo quello aveva davanti agli occhi: un uomo in scooter con una mucca a bordo. Il video, fatto in Pakistan questo mese, è immediatamente diventato virale e non si fa difficoltà a capirne i motivi. Non è cosa che si vede tutti i giorni una mucca a cavalcioni su un motorino che a stento riesce a trasportare già il padrone che lo sta guidando. Eppure succede, ma alcuni hanno detto che "può succedere solo in Pakistan".

Nelle immagini si vede un ragazzo in sella a una motorino con una mucca seduta sulle sue ginocchia. Il bovino, coperto da un tessuto grigio, sembra trovarsi estremamente a suo agio nella situazione e, mentre si guarda attorno, tutte le persone che le passano accanto gli scattano foto e sorridono. Nel Paese il caso è diventato mediatico e c'è chi, come Prakash Kanarath ha scritto: "Benvenuto in Pakistan! Porta le tue mucche, maiali, asini e scimmie con te per una fantastica pedalata!".