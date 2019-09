Palermo, bussano alla porta i carabinieri e lancia la droga dalla finestra

È stato arrestato nell'ambito di un servizio antidroga, un uomo di 28 anni originario di Agrigento, ma domiciliato a Palermo. I militari dell’Arma insospettiti da un via vai anomalo di persone dall’abitazione dell’uomo in via Molara hanno deciso di effettuare un controllo. Il giovane alla vista dei carabinieri ha tentato di disfarsi della sostanza stupefacente gettandola dalla finestra del secondo piano dell’appartamento in cui viveva.



Gli operatori, però, sono riusciti a recuperare il panetto di hashish del peso di 100 grammi circa e quattro dosi di cocaina lanciati dalla finestra. Dalla perquisizione dell'abitazione, è stato rinvenuto anche un bilancino di precisione che serviva a pesare la droga. Il 28enne, al termine delle formalità di rito è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa del rito direttissimo conclusosi con la convalida dell’arresto e la condanna.

Un caso simile è accaduto ad Afragola, un Comune in provincia di Napoli. A luglio scorso un uomo di 36 anni, come si legge sul sito di "NapoliFanpage", all'arrivo dei carabinieri a casa, si è disfatto subito della droga lanciandola dalla finestra, per evitare di essere trovato in possesso di soldi e dosi e di finire in carcere. Ma i militari avevano previsto questa possibilità e, prima di fare irruzione nell'abitazione dell'uomo, avevano circondato l'edificio tenendo d'occhio le finestre.