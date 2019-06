Palermo, furto di energia elettrica: 3 arresti

42 alloggi su 72 avevano allacci abusivi alla rete elettrica. L'episodio è avvenuto all'interno di un condominio di via Brigata Aosta a Palermo. Tale è il risultato di un controllo dei carabinieri della compagnia di Palermo San Lorenzo, in collaborazione con il personale della società E-Distribuzione. Le operazioni sono state effettuate all'interno dell'edificio che viene comunemente chiamato palazzo di ferro. Proprio qui, lo scorso 18 febbraio, era stata smantellata una pericolosa organizzazione criminale dedita allo spaccio, nel corso dell'operazione denominata Pellicano. In quel caso, le quantità di droga venivano nascoste all'interno dei contatori dell'Enel.

Per il grave reato sono finiti in manette: Roberto Antonio Chiarelli (51 anni), Simone Sanfilippo (45) e Salvatore Arcuri (29). Quest'ultimo era già sottoposto agli arresti domiciliari. Gli arresti sono stati convalidati dal giudice per direttissima. Denunciati altri 39 condomini, accusati di furto aggravato. Palazzo Pellicano, nel corso degli anni, era stato teatro di numerosi fatti di cronaca nera, tra cui alcuni episodi di tentato omicidio.

Proprio pochi giorni fa, sempre a Palermo, le forze dell'Arma, coordinate dal comandante Gabriele Marchese e 36 ufficiali ed agenti di vari nuclei di polizia (giudiziaria, ambientale amministrativa e stradale) avevano dato vita ad una vasta operazione nel complesso di case popolari in via Don Minzoni. Anche in questo caso, un uomo di 34 anni è stato denunciato a piede libero per furto di energia elettrica. Il complesso in questione è composto da 130 appartamenti distribuiti in 11 palazzine. Nel corso dell'operazione, sono state inoltre sequestrate 10 baracche in lamiera costruite abusivamente. All'interno delle baracche sono stati rinvenute sostanze pericolose quali rifiuti tossici, bombole di gas e molteplici materiali elettrici. Il materiale era stato custodito per essere in seguito rivenduto.