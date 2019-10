Palermo, furto di gasolio: ai domiciliari due fidanzati

Hanno rubato in totale 300 litri di gasolio in quattro mesi prelevandolo dai serbatoi dei mezzi di proprietà di un commerciante di Misilmeri, un Comune in provincia di Palermo, titolare di un’azienda di lavorazione del marmo. Per questo i carabinieri di Marineo e della compagnia di Misilmeri hanno arrestato una coppia di conviventi. Lui è Giuseppe Francaviglia, 33enne, e lei Rosalia Maria Farina di 21 anni. La vittima ormai stanca dei continui furti aveva denunciato gli episodi ai militari.

I carabinieri hanno così effettuato numerosi servizi presso l’azienda fino a quando, di notte, hanno visto arrivare il giovane uomo, responsabile dei furti, insieme alla compagna a bordo di un’ autovettura. I due si sono introdotti all’interno del parcheggio dell'azienda di marmi e hanno cominciato ad asportare il gasolio. I carabinieri sono subito intervenuti arrestandoli in flagranza di reato. Ora i due dovranno rispondere di furto aggravato.

Al termine delle formalità di rito l'uomo e la donna sono stati posti agli arresti domiciliari e, presso il Tribunale di Termini Imerese, sempre in provincia di Palermo, si è svolto il giudizio direttissimo conclusosi con la convalida dell’arresto e l’obbligo di firma per i due fidanzati.