Lite tra coniugi in casa: donna ferita con tagli e denti rotti

A Palermo, un altro caso di lite tra una coppia all’interno delle mura domestiche degenerato in violenza nei confronti di una donna

Il fatto è successo a Palermo dove, ieri pomeriggio, si è scatenata una violenta lite che avrebbe potuto concludersi in tragedia se non fossero subito intervenuti gli agenti della polizia che hanno salvato la donna di 44 anni.

Un giorno tranquillo come tanti quello che stava trascorrendo il quartiere quando, all’improvviso, si sono sentite urla provenienti dalla casa della coppia.

Una discussione che ha preso dei toni tali da preoccupare il vicinato che era a conoscenza di altre liti avvenute in passato tra i due coniugi. Quindi la chiamata al 113 e l’intervento, per fortuna tempestivo, da parte delle volanti del commissariato di Porta Nuova. Entrando in quella casa, i poliziotti hanno trovato la donna sanguinante con tagli al viso, al braccio, un dente rotto ed in evidente stato di shock.

La quarantaquattrenne è stata subito trasportata in ospedale con l’ambulanza del 118, ricoverata e poi dimessa con una prognosi di 24 giorni. Le ferite, sarebbero state determinate da arma da taglio.

L’uomo, 49 anni, è stato arrestato dalla polizia per il reato di maltrattamenti e lesioni gravi. Questa mattina la convalida dell’arresto da parte del giudice per le indagini preliminari.

In passato, a quanto pare, tra la coppia ci sarebbero stati altri problemi di questo genere in casa, ma la donna non ha mai sporto denuncia dei confronti del proprio marito. Proprio per questo motivo i vicini questa volta, hanno deciso, di fare intervenire la polizia.