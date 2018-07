Palermo, minaccia madre e compagno e distrugge casa con una mazza

È stato arrestato dalla polizia con l'accusa di maltrattamenti in famiglia un 28enne a Palermo. Gli agenti sono intervenuti ieri mattina in un'abitazione dopo la segnalazione di una donna che, in preda al panico, aveva raccontato di essere stata aggredita dal figlio e che stava distruggendo casa con una mazza.

Giunti sul posto i poliziotti hanno trovato la vittima in stato di agitazione e il suo compagno con ferite e macchie di sangue su tutto il corpo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, al culmine dell'ennesimo litigio per futili motivi, il 28enne si era scagliato contro la madre ed il compagno, ferendo l'uomo con alcuni cocci di vetro. Poi, con la mazza, aveva distrutto i mobili e i suppellettili di casa prima di barricarsi in una camera.

Dopo una lunga mediazione e l'intervento di alcuni parenti, gli agenti sono riusciti a convincere il giovane ad aprire la porta. Alla vista della madre e del convivente, però, ha nuovamente iniziato a minacciarli e insultarli. Bloccato e condotto in questura, dopo gli accertamenti di rito, il 28enne è stato condotto nel carcere "Pagliarelli" di Palermo.