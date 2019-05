Denudate e palpeggiate: così un oscuro santone "purificava" le sue vittime

Spacciandosi per un santone e medium con la capacità di esercitare poteri oscuri per fare riunire fidanzati e coppie, un uomo di 62 anni avrebbe sfruttato lo stato di prostrazione psicologica in cui riduceva le proprie vittime riuscendo ad estorcere rapporti sessuali o denaro.

Il santone aveva coinvolto altre due persone: una donna di 20 anni, e Giuseppe Sciortino di 71 anni. I tre sono stati arrestati dai carabinieri a Montelepre, con l'accusa a vario titolo di violenza sessuale aggravata anche nei confronti di minori di 14 anni, truffa aggravata dalla condizione di minorata difesa delle persone coinvolte, induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

Dalle indagini dei militari dell'Arma si è scoperto che Sciortino è il nipote del bandito Salvatore Giuliano. E così scoperta la rete di truffe, i Carabinieri del comando della stazione di Montelepre, un paese a pochi chilometri da Palermo, hanno tratto in arresto, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari emessa dal Gip del Tribunale di Trapani, tre persone poiché ritenute responsabili a vario titolo ed in concorso tra loro delle ipotesi di reato di violenza sessuale aggravata. Non solo, perché le indagini hanno permesso di svelare anche un raffinato sistema di inganni per estorcere soldi alle vittime, spesso persone deboli o con lievi problemi psichici.