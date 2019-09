Palermo, così i ladri rubavano le auto nel parcheggio dell'ospedale

Sono cinque gli indagati a Partinico, un Comune in provincia di Palermo, ritenuti responsabili in concorso tra loro, di furti aggravati di alcune autovetture e delle loro componenti nei pressi dell'ospedale.

I carabinieri della compagnia di Partinico hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare emessa dal giudice per le indagini peliminari presso il tibunale di Palermo nei confronti dei cinque malfattori.

Tra gli indagati Giuseppe Marrocco, classe 1974 di Partinico, sottoposto agli arresti domiciliari, mentre gli altri quattro sono stati destinatari dell’obbligo di presentazione alla procura generale.

L’attività di indagine è stata condotta tra marzo e agosto 2018 con il monitoraggio dell’area adiacente l’"Ospedale Civico" di Partinico, dove erano stati registrati furti di autovetture dei cittadini che accedevano all’interno del plesso sanitario. In particolare, tra il settembre 2016 e l’agosto 2018, si sono verificati ben venticinque furti di auto o di parti di esse. Ora, per gli utenti dell'ospedale e per i pazienti, l'incubo sembra essere finito.