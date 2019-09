Palermo, turista accerchiata e molestata da 4 minorenni: indagini

Tanta paura per una giovane turista tedesca, pedinata circondata e molestata sessualmente da un gruppo di ragazzini in una piazza di Palermo. L'episodio domenica mattina, intorno alle 7, quando la 23enne stava passeggiando nel centro storico, zona Vucciria. Ad un tratto quattro ragazzi, descritti come minorenni di età compresa fra i 14 ed i 16 anni, l'hanno raggiunta ed accerchiata. Intrappolata dal branco, la giovane è stata palpeggiata e molestata per lunghi, interminabili minuti. Uno dei minori, fra l'altro, si sarebbe anche calato i pantaloni per mostrarle le parti intime.

Prima che la situazione potesse ulteriormente degenerare, la 23enne è riuscita a fuggire ed ha trovare rifugio in un hotel nelle vicinanze. Una volta al sicuro, ha poi contattato le forze dell'ordine per denunciare quanto le era appena accaduto.

Sul caso stanno indagando gli agenti di polizia, che adesso stanno cercando di risalire all'identità dei responsabili. Secondo le dichiarazioni della vittima, il gruppo ha agito quando lei stava attraversando piazza Caracciolo.

Un caso che ricorda un altro episodio di molestie, avvenuto sempre nel centro storico di Palermo soltanto due mesi fa. Anche in quella circostanza, una turista era stata aggredita da un gruppo di ragazzini nelle vicinanze della medesima piazza.

Al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona nella speranza che possano aver ripreso i membri del branco.