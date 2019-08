Palermo, violenta donna nella stazione Sferracavallo: arrestato gambiano con numerosi precedenti

Un immigrato gambiano di 19 anni, senza fissa dimora, è stato arrestato dalla polizia di Stato di Palermo con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una donna e di tentata violenza sessuale nei confronti di una ragazza.

Il fermo è stato successivamente convalidato dal Gip che ha emanato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per lo straniero.

Secondo quanto ricostruito, lo stupro è avvenuto in un pomeriggio ai primi di agosto all’interno della stazione metropolitana di Sferracavallo. Qui, lo straniero si è avvicinato alla donna che era da sola in attesa del treno per l’aeroporto e l’ha aggredita e violentata.

Compiuta la sua vile e criminale azione, l’extracomunitario si è allontanato di corsa mentre la vittima, sotto choc, è riuscita a salire sul convoglio per l’aeroporto dove si è recata al posto di polizia di Frontiera Aerea e ha denunciato quanto accaduto. La donna è stata soccorsa e visitata da personale medico presente nello scalo.

La Squadra mobile ha subito dato il via alle indagini. Gli agenti hanno acquisito le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza presenti sul luogo dell’aggressione e hanno ascoltato le testimonianze di alcuni residenti della zona.

Grazie a quest’ultimi si è appurato che lo straniero, nei gironi precedenti, aveva importunato altre persone nei pressi della stazione Sferracavallo. Ma non solo. Dalle indagini è, inoltre, emerso che lo stesso immigrato aveva tentato di stuprare una turista straniera che, forse solo per fortuna, era riuscita a sottrarsi alle malevoli intenzioni dell’extracomunitario.

Dopo lunghe ricerche, i poliziotti sono riusciti a rintracciare il ricercato che è stato riconosciuto dalla donna che aveva subito lo stupro. Il giovane, con diversi “alias”, è stato identificato per Yallow Alpha. Il suo volto è stato comparato, con esito positivo, con un frame estrapolato dalle immagini di video sorveglianza acquisite sulla scena del crimine.

L’indagato è risultato avere diversi precedenti per danneggiamento, molestie ed atti osceni in luogo pubblico. Gli investigatori stanno lavorando anche per accertare se il gambiano si sia reso responsabile di altre aggressioni a sfondo sessuale.

Per questo motivo, invitano cittadini e testimoni che lo riconoscessero a contattare il più vicino ufficio di polizia. Il giovane, nel frattempo, è stato condotto nel carcere Pagliarelli.