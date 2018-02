Pamela, è caccia al "macellaio" "Nella casa pure un ghanese"

Un quarto uomo di nome Hassan potrebbe essere coinvolto nel caso Pamela Mastropietro. Secondo quanto riporta il settimanale Giallo, una quarta persona sarebbe stata vista in via Spalato, nell'appartamento di Osenghale proprio in quel 30 gennaio quando la ragazza sarebbe morta e poi fatta a pezzi. Un testimone infatti avrebbe riferito agli inquirenti che le persone presenti in quella mansarda erano quattro e non tre. Grazie all'identikit tracciato dal testimone, gli investigatori averbbero identificato l'uomo. Si tratta di un ghanese di nome Hassan. L'uomo a quanto pare subito dopo la morte della ragazza avrebbe abbandonato l'appartamento e la città per darsi alla fuga.



E di fatto sempre secondo le indiscrezioni riportate da Giallo, il ghanese potrebbe essere proprio il "macellaio", l'uomo che avrebbe fatto a pezzi la ragazza. Inoltre il ghanese conosceva Osenghale, i due erano in contatto. Insomma sono ancora diversi i punti oscuri su cui far luce nel caso della morte di Pamela. E adesso gli inquirenti proveranno a capire l'esatta dinamica di quanto accaduto nella casa dell'orrore.