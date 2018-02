Pamela Mastropietro, il perito inchioda i nigeriani: la 18enne morta per le coltellate

Il caso di Pamela Mastropietro, la 18enne romana trovata morta e sembrata in due trolley a Macerata, arriva al suo punto di svolta: I i risultati dell’esame tossicologico hanno evidenziato che a ucciderla non è stata l'overdose.

L'inchiesta

I carabinieri sono ancora a lavoro per ricostruire quanto accaduto dal 29 al 31 gennaio e per chiarire i ruoli che hanno avuto i 4 indagati per omicidio: Innocent Oseghale, Lucky Desmond e Awelima Lucky, che sono in carcere, e Anthony Anyanwu, in stato di libertà.

Il dato che inchioda gli indagati però arriva dai risultati tossicologi svolti sul corpo della 18enne. Pamela non ha avuta un'overdose. La giovana ha assunto eroina, ma la dose non è stata letale. Presenti negli organi anche tracce di morfina, dettaglio che sottolinerebbe l'assenza di overdose, che quando avviene blocca il sangue impendendo alla sostanza di allontanarsi dal punto in cui viene iniettata la sostanza. Altro tassello importante spiega come la ragazza non sia morta per soffocamento bensì per le coltellate inferte alla corpo e alla testa. Si tratterebbe quindi di omicidio.