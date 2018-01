Paola Manchisi morta di stenti, Chi l'ha visto?: "Una sconfitta"

Paola Manchisi è stata trovata morta nella sua abitazione in mezzo a immondizia ed escrementi di topi. La ragazzi, 31 enne, non usciva di casa da 14 anni. L'estate scorsa la trasmissione di Rai Tre Chi l'ha visto? aveva raggiunto la città della giovane, Polignano a Mare, per indagare sulla sua vicenda.

"Paola sta bene, non ha bisogno di niente. Non c'è nessuna difficoltà", aveva risposto la madre della ragazza alla trasmissione televisiva. L'inviato di Rai Tre aveva accertato, raccogliendo diverse testimonianze, che la giovane non usciva mai e spesso urlava, mentre il fratello conduceva una vita normale. A nulla era servito l'intervento degli assistenti sociali e dei carabinieri.