Il Papa ai sacerdoti: "Basta fare pagare le Messe per i morti"

Le Messe, anche e soprattutto quelle in onore dei defunti, sono e devono essere gratuite: Papa Francesco lo ricorda con severità, in un nuovo affondo contro la pratica di fare pagare le celebrazioni eucaristiche, specialmente in suffragio delle anime dipartite.

"Il sacrificio di Cristo è gratuito- ha spiegato il Santo Padre nel corso dell'udienza generale - Niente e nessuno è dimenticato nella preghiera eucaristica. La Messa non si paga, la Messa è il sacrificio di Cristo che è gratuito, se tu vuoi fare un’offerta falla, ma non si paga, questo è importante capirlo".

Già nell'autunno del 2014 Papa Francesco si era ripetutamente espresso contro la pratica di fare pagare per il battesimo, la benedizione, le intenzioni per la messa e aveva detto apertamente che le parrocchie dovevano far sparire il "listino dei prezzi" per le varie celebrazioni: "Queste abitudini costituiscono peccato di scandalo", aveva detto il Pontefice.

Parole dure che ora tornano di attualità. Proprio come quelle di Gesù, sempre attuali, che caccia i mercanti dal tempio.