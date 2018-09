Il papa apre un'indagine sul coro della cappella Sistina

"Papa Francesco, alcuni mesi fa, ha autorizzato un'indagine sugli aspetti economico-amministrativi" del Coro della Cappella Sistina. "L'indagine è ancora in corso". A riferirlo la Sala Stampa della Santa Sede in merito alle notizie riguardanti la gestione dello stesso Coro.

Il Vaticano ha sospeso in luglio il direttore amministrativo della Cappella Musicale Pontificia Sistina, Michelangelo Nardella, come rivelato da ilfattoquotidiano.it che ha scritto di notevoli ammanchi nella gestione economica. Nell'inchiesta sarebbe perfino emerso che alcune firme attribuite ai vertici della Segreteria di Stato presenti nella documentazione contabile del coro sono false. L'indagine interna è stata affidata al nunzio apostolico Mario Giordana che ha già ascoltato sia il direttore del coro, monsignor Massimo Palombella, che Nardella, ma anche tutti i cantori adulti e i genitori dei "pueri cantores", i bambini con le voci bianche che animano le celebrazioni presiedute dal Papa nella Basilica di San Pietro e non solo. Dal 2010, per volontà di Benedetto XVI, a dirigere il coro della Cappella Sistina è monsignor Palombella che, nel 2015, è stato riconfermato in questo incarico da Francesco. La Cappella Musicale Pontificia è un ente con contabilità esterna (affidata per l'appunto a uffici specifici del Vaticano). Pertanto l'amministratore ha il compito di giustificare, documentare e trasmettere i documenti contabili necessari al Vaticano che provvede alla registrazione e all'eventuale pagamento.