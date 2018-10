Papa Bergoglio contro i populismi: "Vedono nello straniero un nemico"

"Oggi i populismi sono di moda, ma non hanno niente a che vedere con il popolo nè con la cultura del popolo che si esprime nell'arte, nella cultura, nella scienza, nella festa che ogni popolo fa a suo modo" . Lo ha affermato Papa Francesco nel corso dell'incontro con cinque mila giovani radunati nall'Aula Nervi per dare il loro contributo al Sinodo che si svolge in Vaticano.

Rispondendo alle domande dei giovani, il Papa ha affrontato anche la questione migranti. "Populismo - ha detto il Papa - è chiusura. State attenti a questa mentalità sempre più diffusa che vede nello straniero, nel migrante, un nemico. Questa è la mentalità dello sfruttamento, di fare schiavi i più deboli. Di chiudere le mani, non solo le porte. E si vince con l'abbraccio, con l'accoglienza, col dialogo e con l'amore, che è la parola che apre ogni porta".