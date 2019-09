Il Papa dice ancora "no" ai respingimenti dei migranti

Il Papa è in Africa, ma la musica sull'immigrazione e sui migranti rimane sempre la stessa. Nella sua tappa presso Mauritius, che è la penultima, il vescovo di Roma ha ribadito la sua linea: "...vi incoraggio - ha detto il Santo Padre - , nella fedeltà alle vostre radici, ad accettare la sfida dell'accoglienza e della protezione dei migranti che oggi vengono qui per trovare lavoro e, per molti di loro, migliori condizioni di vita per le loro famiglie". Anche i cittadini di quella zona di mondo, quindi, sono chiamati ad assecondare i dettami del Vangelo. Papa Francesco tornerà a Roma nel corso della giornata di domani. La prima visita apostolica dopo la pausa estiva sta per terminare.

Se le tappe precedenti a questa sono state dedicate al tema dell'ecologia integrale e alla difesa della biodiversità - il pontefice argentino ha anche piantato un baobab poco dopo essere arrivato nel continente africano - quella di oggi è stata centrata sulle urgenze onnipresenti nella pastorale di Jorge Mario Bergoglio. Il Santo Padre, infatti, oltre a porre un accento sull'accoglienza dei migranti, ha anche domandato "rispetto" per la diversità dei credi religiosi. Conosciamo la linea del Papa sul dialogo interreligioso, con tutte le aperture operate nel corso di questi sei anni e mezzo di pontificato.