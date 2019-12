Papa Francesco all'Angelus: "La famiglia torni a comunicare, togliete i telefonini da tavola"

Nel corso dell'ultimo Angelus, la preghiera che ogni domenica il pontefice recita rivolto a piazza San Pietro, papa Francesco ha suggerito ai fedeli di prendere come moldello la sacra famiglia, costituitia da Giuseppe, Maria e Gesù. Nell'ultima domenica del 2019, Bergoglio, come da tradizione, dedica la celebrazione al nucleo familiare di Nazareth, definendolo un "dono di Dio" e ammonisce le famiglie contemporanee a comunicare di più.

"Riprendere la comunicazione"

Bergoglio, riferendosi a Gesù, Giuseppe e Maria si è rivolto ai nuclei familiari contemporanei e dalla finestra del Palazzo Apostolico ha detto: " Loro pregavano e lavoravano. Io mi domando: tu, nella tua famiglia, sai comunicare o sei come quei ragazzi che a tavola, ognuno col telefonino, sta chattando? In quella tavola c'è un silenzio come se fossero a messa. Ma non comunicano fra di loro. Dobbiamo riprendere il dialogo in famiglia: padri, genitori, figli, nonni e fratelli devono comunicare tra loro ".

La preghiera per le famiglie

Il messaggio del pontefice, nella festa liturgica dedicata alla Sacra Famiglia, è stato tutti incentrato proprio sulla necessità di rinsaldare i rapporti all'interno dei nuclei familiari, definiti da Bergoglio " un tesoro prezioso da sostenere e tutelare ". Poi, durante la celebrazioni, ha affidato " a Maria Regina della famiglia, tutte le famiglie del mondo, specialmente quelle provate dalla sofferenza o dal disagio ".

Il pensiero ai migranti

Parlando della famiglia di Nazareth, costretta a fuggire in Egitto, papa Francesco ha rivolto un pensiero ai migranti, ai profughi e a tutte quelle famiglie obbligate a lasciare la loro casa, a causa di guerra e povertà. Il pontefice, nella sua preghiera, ha voluto rimarcare come Gesù, Giuseppe e Maria solidarizzino " con tutte le famiglie del mondo obbligate all'esilio " e con tutti coloro che " sono costretti ad abbandonare la propria terra a causa della repressione e della violenza ".

Il ricordo per le vittime in Somalia